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Хельмут Марко намекнул, кто может заменить Серхио Переса в «Ред Булл»

Хельмут Марко намекнул, кто может заменить Серхио Переса в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о карьере мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл», намекнув, кто потенциально может заменить его в австрийской команде.

«После Сильверстоуна (Гран-при Великобритании – Прим. «Чемпионата») Риккардо (Даниэль, тест-пилот «Ред Булл» – Прим. «Чемпионата») будет три дня за рулём «Ред Булл» на тестах от «Пирелли». И тогда мы сможем оценить, в какой форме сейчас находится Даниэль.

Перес? Он уже находится в «Ред Булл» дольше, чем планировал, потому что изначально рассчитывал на два-три года. Мы должны изучать варианты и думать о его преемнике», – приводит слова Марко портал Daily Express.

Напомним, Риккардо потерял место основного пилота в Формуле-1 в прошлом году после того, как покинул «Макларен». В течение нынешнего сезона Марко неоднократно публично критиковал Переса.

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