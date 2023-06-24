Дженсон Баттон назвал причины трудностей Лэнса Стролла в сезоне-2023

Чемпион мира Формулы-1 в сезоне-2009, ныне эксперт Дженсон Баттон высказался на тему неудачного сезона пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.
«У него была только одна хорошая гонка – Барселона. Кроме Испании, ему везде было очень сложно, во-первых, по причине того, что, очевидно, Лэнсу больно из-за травмы, во-вторых, потому что его напарник – Фернандо Алонсо. Кто в его игре каждую секунду, когда он в машине, так что это всегда будет сложно для него», – приводит слова Баттона портал PlanetF1.
Напомним, в текущем сезоне Стролл закончил семь из восьми гонок позади Алонсо. Лэнс идёт восьмым в чемпионате и набрал 37 очков, тогда как Фернандо – третий с 117 баллами. Перед стартом сезона канадец получил серьёзные травмы рук, из-за которых испытывает дискомфорт во время гонок.
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