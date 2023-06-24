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Статистика: сколько обгонов делали пилоты в 2022-м и 2023-м годах на одинаковых трассах

Статистика: сколько обгонов делали пилоты в 2022-м и 2023-м годах на одинаковых трассах
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Статистический портал Formula Data Analysis провёл исследование, сравнив количество обгонов во время Гран-при Формулы-1 на одних и тех же трассах в сезоне-2022 и сезоне-2023.

Фото: Социальные сети Formula Data Analysis

Напомним, гонщики и представители команд не раз заявляли о том, что из-за прогресса команд в сезоне-2023 стало значительно сложнее преследовать машины впереди и, соответственно, обгонять их. Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что в современных «королевских автогонках» тяжело обгонять из-за слишком большого размера болидов.

Количество обгонов в Формуле-1. Сезон-2022 .vs Сезон-2023.
Гран-при Бахрейна: 78-37
Гран-при Саудовской Аравии: 32-36
Гран-при Австралии: 34-30
Гран-при Азербайджана: 23-23
Гран-при Майами: 52-60
Гран-при Монако: 13-22
Гран-при Испании: 48-65
Гран-при Канады: 35-20

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