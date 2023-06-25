Цунода ответил на вопрос о возможном переходе в «Ред Булл» вместо Переса

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался насчёт будущей карьеры в Формуле-1.

«Ну, у Чеко (Серхио Переса, пилота «Ред Булл» – Прим. «Чемпионата») сейчас есть контракт до конца следующего сезона и, как мне кажется, в «Ред Булл» им довольны. Так что мне нужно просто сосредоточиться на себе и [повышении] своей ценности.

Я думаю, в любом случае всё покажет время. Мне кажется, сейчас для меня хорошо находиться в «Альфа Таури» и показывать всем командам свои способности. Хорошо получать внимание не только со стороны «Ред Булл».

Сейчас я не могу выбирать, в какой команде Формулы-1 хочу продолжить карьеру или что вообще хочу делать в серии. «Ред Булл» и дальше сам будет выбирать, а мне просто хочется стать гонщиком, у которого будет выбор вариантов продолжении карьеры.

Очевидно, мне хочется попасть в команду, которая в последние пару лет была стабильно высоко. Возможно, однажды «Альфа Таури» окажется в числе этих топ-команд, и причин куда-то уходить не будет. Но всё же хорошо получать много внимания, потому что это показывает твою большую цену. Мне кажется, что мы как гонщики всегда рады таким вещам», – приводит слова Цуноды портал Give me Sport.