Цунода ответил на вопрос о возможном переходе в «Ред Булл» вместо Переса

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался насчёт будущей карьеры в Формуле-1.
«Ну, у Чеко (Серхио Переса, пилота «Ред Булл» – Прим. «Чемпионата») сейчас есть контракт до конца следующего сезона и, как мне кажется, в «Ред Булл» им довольны. Так что мне нужно просто сосредоточиться на себе и [повышении] своей ценности.
Я думаю, в любом случае всё покажет время. Мне кажется, сейчас для меня хорошо находиться в «Альфа Таури» и показывать всем командам свои способности. Хорошо получать внимание не только со стороны «Ред Булл».
Сейчас я не могу выбирать, в какой команде Формулы-1 хочу продолжить карьеру или что вообще хочу делать в серии. «Ред Булл» и дальше сам будет выбирать, а мне просто хочется стать гонщиком, у которого будет выбор вариантов продолжении карьеры.
Очевидно, мне хочется попасть в команду, которая в последние пару лет была стабильно высоко. Возможно, однажды «Альфа Таури» окажется в числе этих топ-команд, и причин куда-то уходить не будет. Но всё же хорошо получать много внимания, потому что это показывает твою большую цену. Мне кажется, что мы как гонщики всегда рады таким вещам», – приводит слова Цуноды портал Give me Sport.
- 25 июня 2023
-
00:32
- 24 июня 2023
-
23:27
-
22:37
-
21:44
-
21:15
-
20:54
-
20:22
-
19:51
-
19:25
-
19:06
-
18:41
-
18:18
-
17:22
-
16:28
-
14:52
-
14:39
-
13:43
-
13:32
-
12:38
-
11:36
-
10:49
-
10:03
-
09:50
-
00:37
- 23 июня 2023
-
23:35
-
23:30
-
22:26
-
21:05
-
20:54
-
19:54
-
19:45
-
19:18
-
18:35
-
17:54
-
16:54