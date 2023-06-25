Уиндзор объяснил, почему Ферстаппен будет сильнее Хэмилтона на одинаковых болидах

Известный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор рассказал, почему думает, что нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет выступать сильнее Льюиса Хэмилтона, если им предоставить одинаковые машины.

«Чтобы они стали напарниками, очевидно, нужно, чтобы Льюис Хэмилтон присоединился к «Ред Булл». И в такой ситуации победителем будет Макс. Потому что у Ферстаппена симбиоз с Эдрианом Ньюи и Кристианом Хорнером, но главное, что с Ньюи. Макс хорошо знает Эдриана, и тот отлично знает Макса.

Конечно, если к ним присоединится Хэмилтон, то он бы показывал куда лучшие результаты, чем в «Мерседесе». Возможно, иногда опережал бы Макса в квалификациях. Но с точки зрения общего зачёта почти невозможно превзойти дуэт Ферстаппена с Ньюи, будь ты хоть Расселл, Хэмилтон или Леклер», — приводит слова Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на его YouTube-канал.