Норрис заявил, что не ждёт улучшений результатов «Макларена» без очередных обновлений

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне и отметил сильные и слабые стороны болида.
«Есть некоторые вещи в области аэродинамики и гоночного темпа, которые мы стараемся улучшить. Думаю, всем понятно, что в гонке у нас намного больше сложностей, чем в квалификации, так что нужно понять, что можно с этим сделать. Я не жду лёгких гонок, пока мы не доработаем машину. Знаем, что есть и сильные стороны — износ шин, расход топлива. В Барселоне новый комплект шин давал нам дополнительные восемь десятых. Мы пытаемся получить представление о том, что новый комплект добавляет в баланс и характеристики машины, но это самая сложная часть», — приводит слова Норриса Racingnews365.
В нынешнем сезоне «Макларен» располагается на шестом месте в Кубке конструкторов с 17 очками в активе.
- 25 июня 2023
-
11:51
-
10:59
-
10:46
-
10:33
-
04:57
-
00:32
- 24 июня 2023
-
23:27
-
22:37
-
21:44
-
21:15
-
20:54
-
20:22
-
19:51
-
19:25
-
19:06
-
18:41
-
18:18
-
17:22
-
16:28
-
14:52
-
14:39
-
13:43
-
13:32
-
12:38
-
11:36
-
10:49
-
10:03
-
09:50
-
00:37
- 23 июня 2023
-
23:35
-
23:30
-
22:26
-
21:05
-
20:54
-
19:54