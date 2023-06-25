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Норрис заявил, что не ждёт улучшений результатов «Макларена» без очередных обновлений

Норрис заявил, что не ждёт улучшений результатов «Макларена» без очередных обновлений
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне и отметил сильные и слабые стороны болида.

«Есть некоторые вещи в области аэродинамики и гоночного темпа, которые мы стараемся улучшить. Думаю, всем понятно, что в гонке у нас намного больше сложностей, чем в квалификации, так что нужно понять, что можно с этим сделать. Я не жду лёгких гонок, пока мы не доработаем машину. Знаем, что есть и сильные стороны — износ шин, расход топлива. В Барселоне новый комплект шин давал нам дополнительные восемь десятых. Мы пытаемся получить представление о том, что новый комплект добавляет в баланс и характеристики машины, но это самая сложная часть», — приводит слова Норриса Racingnews365.

В нынешнем сезоне «Макларен» располагается на шестом месте в Кубке конструкторов с 17 очками в активе.

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