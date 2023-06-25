Сайнс: темп «Феррари» сейчас сильно зависит от характеристик трассы
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о нестабильных выступлениях итальянского гоночного коллектива в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Думаю, в Австрии наш гоночный темп будет зависеть от характеристик трассы. Мне кажется, наш темп сейчас сильно зависит именно от этого фактора. Как мы видели, на этапах в Монако или Канаде мы смотрелись сильнее, чем в Барселоне, где много скоростных поворотов и нам было сложнее. Так что дальше, думаю, тоже будем видеть изменения в уровне конкурентоспособности команд», — приводит слова Сайнса Racefans.
«Феррари» после восьми этапов текущего сезона располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, набрав 122 очка. Лидирует «Ред Булл», в активе которого 321 балл.
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