Сайнс: темп «Феррари» сейчас сильно зависит от характеристик трассы

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о нестабильных выступлениях итальянского гоночного коллектива в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Думаю, в Австрии наш гоночный темп будет зависеть от характеристик трассы. Мне кажется, наш темп сейчас сильно зависит именно от этого фактора. Как мы видели, на этапах в Монако или Канаде мы смотрелись сильнее, чем в Барселоне, где много скоростных поворотов и нам было сложнее. Так что дальше, думаю, тоже будем видеть изменения в уровне конкурентоспособности команд», — приводит слова Сайнса Racefans.

«Феррари» после восьми этапов текущего сезона располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, набрав 122 очка. Лидирует «Ред Булл», в активе которого 321 балл.