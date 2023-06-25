Эдди Джордан считает, что за кулисами между Хорнером и Ньюи возникают конфликты

Бывший владелец команды «Джордан» Эдди Джордан предположил, что в «Ред Булл» периодически возникают конфликтные ситуации между Кристианом Хорнером и Эдрианом Ньюи.

«Преданность, сосредоточенность, внимание к незначительным деталям — всё это делает «Ред Булл» таким успешным. Эдриан Ньюи нашёл свой дом, он был хорош в «Уильямсе», но ему никогда это не нравилось по-настоящему. На мой взгляд, в мире не так много тех, кто лучше него в том, что касается увеличения скорости.

Тем не менее их отношения с Кристианом Хорнером — это не обязательно брак, который заключён на небесах. Иногда это даже помогает. Эдриан может быть вспыльчивым парнем, и Кристиан такой же», — сказал Джордан в подкасте Formula for Success.