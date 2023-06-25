Брандл объяснил, почему отказ от термочехлов может негативно сказываться на квалификации

Известный британский обозреватель Формулы-1 Мартин Брандл высказался о возможных негативных последствиях отказа от термочехлов для шин в «королевских» гонках. В частности, Брандл привёл в пример квалификацию минувшего Гран-при Канады.

«Мокрая, хотя и временами сухая квалификация подарила эмоции и приятно удивила перемешанной сеткой. Во втором сегменте было окно в два круга для перехода на сухие шины, что предвидел Алекс Албон из «Уильямса», но Серхио Перес на своём «Ред Булл» и Шарль Леклер из «Феррари» этого не сделали.

И это стало хорошим напоминанием для тех, кто хочет отказаться от термочехлов и вместо этого разогревать шины болидами Ф-1. Такие моменты в квалификации исчезнут, если убрать термочехлы. Никто не пойдёт на риск на холодных сликах», – приводит слова Брандла Sky Sports.