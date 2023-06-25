Хилл: некоторые команды Формулы-1 уже заявляют, что они делают акцент на следующем сезоне

Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл рассказал о том, что многие команды Формулы-1 уже делают акцент на следующем сезоне, поскольку в этом году у «Ред Булл» слишком большое преимущество над остальными.

«Мерседес» начал прогрессировать но вопрос в том, где находится их пик. В Формуле-1 в этом году главной интригой является то, увидим ли мы впервые команду, которая выиграет все гонки.

Мы уже слышим, как некоторые команды говорят о следующем сезоне и заявляют, что они продолжат модернизацию, но лучше вложить свои ресурсы в машину следующего года. Так что я действительно не знаю, кто может оказать «Ред Булл» сопротивление в этом сезоне. В то же время будет неинтересно, если «Ред Булл» выиграет все оставшиеся гонки только потому, что остальные команды будут попросту неконкурентноспособны», — приводит слова Хилла Motorsport.