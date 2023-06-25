Глава «Либерти Медиа»: продать Ф-1 на $ 20 млрд? Я бы хотел чертовски больше!
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Грег Маффей, руководитель американской компании «Либерти Медиа», владеющей гоночной серией «Формула-1», заявил, что слухи о цене франшизы, ранее ходившие в медиа, сильно занижены. Также Маффей высказался об интересе к Ф-1 инвесторов из Саудовской Аравии.
«Саудовцы являются партнёрами в некоторых аспектах: у них есть Гран-при, а компания «Арамко» является спонсором. Но к нам никогда не обращались касательно продажи.
По правде сказать, $ 20 миллиардов не являются привлекательной ценой. Акции находятся на уровне $ 17-18 миллиардов, так зачем продавать за 20? Я бы хотел чертовски больше, чем это! Мы довольно оптимистично настроены на будущее», – сказал Маффей в интервью YouTube-каналу Walker & Dunlop.
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