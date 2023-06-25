Экс-инженер Ф-1 объяснил, почему «Ред Булл» меньше других команд нуждается в обновлениях

Бывший инженер Формулы-1 Эрнест Ноорс высказался о том, как штраф за нарушение финансового регламента повлияет на работу команды «Ред Булл», а также объяснил, почему команде меньше других нужны обновления.
Напомним, в октябре 2022 года австрийский коллектив был оштрафован ФИА на $ 7 млн и лишился 10% времени работы в аэродинамической трубе.
«Это сыграет свою роль в работе над машиной. «Ред Булл» является командой, у которой наименьшие возможности для проведения испытаний в аэротрубе и компьютерных расчётов. Однако «Ред Булл» начали сезон с самого высокого уровня, поэтому им не так сильно нужны обновления.
Думаю, что момент, когда «Ред Булл» сместит акцент на 2024-й год, наступит уже скоро, если только что-то пойдёт не так в техническом аспекте или Макс Ферстаппен попадёт в серьёзную аварию. Очевидно, не стоит забегать вперёд, но с нынешним доминирование Ферстаппен и «Ред Булл» не могут лишиться титула», – приводит слова Ноорса издание Racingnews365.
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