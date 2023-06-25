Глава компании, владеющей Формулой-1, объяснил трудности с появлением 11-й команды

Грег Маффей, руководитель американской компании «Либерти Медиа», владеющей гоночной серией «Формула-1», высказался о сложностях, связанных с возможным появлением в «королевских гонках» 11-й команды.

«Реальная проблема заключается в том, как устроена организация. Есть четыре или пять гаражей, паддок, в котором было бы проблематично разместить 11 команд. Вероятно, это может решиться деньгами и временем, но это точно не решается по щелчку пальцев.

Другая проблема заключается в том, что прибыль делят десять команд, и её деление на 11 частей не вызывает у них энтузиазма. А вступительный взнос не компенсирует им падение [доходов], которое произойдёт с появлением 11-й команды», – сказал Маффей в интервью YouTube-каналу Walker & Dunlop.