Глава компании, владеющей Формулой-1, объяснил трудности с появлением 11-й команды
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Грег Маффей, руководитель американской компании «Либерти Медиа», владеющей гоночной серией «Формула-1», высказался о сложностях, связанных с возможным появлением в «королевских гонках» 11-й команды.
«Реальная проблема заключается в том, как устроена организация. Есть четыре или пять гаражей, паддок, в котором было бы проблематично разместить 11 команд. Вероятно, это может решиться деньгами и временем, но это точно не решается по щелчку пальцев.
Другая проблема заключается в том, что прибыль делят десять команд, и её деление на 11 частей не вызывает у них энтузиазма. А вступительный взнос не компенсирует им падение [доходов], которое произойдёт с появлением 11-й команды», – сказал Маффей в интервью YouTube-каналу Walker & Dunlop.
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