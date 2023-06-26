Прославившийся «обгоном из видеоигры» пилот выиграл этап NASCAR Cup Series в Нэшвилле

Пилот команды «Трекхаус» Росс Честейн выиграл гонку Ally 400 — 17-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2023 года. Для Честейна это первая в текущем сезоне и третья в карьере победа.
Отметим, что Честейн приобрёл широкую известность в прошлом году, когда под финиш гонки в Мартинсвилле намеренно врезался в отбойник и вдоль него обогнал нескольких соперников. Этот манёвр назвали «обгоном из видеоигры», однако позже подобные действия были признаны NASCAR небезопасными и запрещены.
На втором и третьем местах финишировали пилоты «Джо Гиббс» Мартин Труэкс-младший и Денни Хэмлин, а следом расположились три представителя команды «Хендрик» — Чейз Эллиотт, Кайл Ларсон и Уильям Байрон.
NASCAR Cup Series. Ally 400, Нэшвилл (топ-10):
1. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 300 кругов.
2. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,789 сек.
3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5,451.
4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +8,035.
5. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +9,274.
6. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +10,269.
7. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +11,870.
8. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Шевроле») +13,349.
9. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +13,598.
10. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +13,622.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Grant Park 220 — пройдёт 2 июля на новой уличной трассе в Чикаго.
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