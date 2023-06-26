Карлос Сайнс назвал приоритетный вариант продолжения карьеры в Формуле-1

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу нового контракта. Карлос признался, что хотел бы остаться в итальянской команде.
«Не стану лгать, начинать сезон, зная, что это последний год контракта, не здорово. Я хочу понимать, что меня ждёт в долгосрочной перспективе. У меня есть опыт работы с «Ред Булл» и «Рено», и я осознаю, что незнание своего будущего – неидеальная ситуация для профессионального гонщика. По этой причине одним из приоритетов в течение следующей зимы будет прояснение этого момента, учитывая, что для меня главная цель – победить вместе с «Феррари», и я много раз давал это понять. Это будет моим приоритетом зимой. Если это невозможно, я буду вынужден искать другие варианты», — приводит слова Сайнса Motorsport Italia.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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