Сайнс рассказал, почему появились слухи о его переходе в «Ауди»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу слухов о его возможном переходе в «Ауди».

«Честно говоря, я думаю, что бывают недели, когда о том, что происходит в Формуле-1, почти нечего сообщить. Поэтому истории формируются из ниоткуда, возможно, в несерьезных СМИ, чтобы попытаться получить несколько дополнительных кликов или добиться некоторой известности, что в основном интересует часть маленьких изданий.

Сегодня идёт охота за тем, «кто первый это скажет». СМИ пытаются предугадать события и повысить таким образом свою значимость. Я не могу найти никакой другой причины, тем более что я прекрасно знаю, что не разговаривал ни с одной командой, кроме «Феррари», — приводит слова Сайнса итальянская версия Motorsport.