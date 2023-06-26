Сайнс рассказал, почему появились слухи о его переходе в «Ауди»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу слухов о его возможном переходе в «Ауди».
«Честно говоря, я думаю, что бывают недели, когда о том, что происходит в Формуле-1, почти нечего сообщить. Поэтому истории формируются из ниоткуда, возможно, в несерьезных СМИ, чтобы попытаться получить несколько дополнительных кликов или добиться некоторой известности, что в основном интересует часть маленьких изданий.
Сегодня идёт охота за тем, «кто первый это скажет». СМИ пытаются предугадать события и повысить таким образом свою значимость. Я не могу найти никакой другой причины, тем более что я прекрасно знаю, что не разговаривал ни с одной командой, кроме «Феррари», — приводит слова Сайнса итальянская версия Motorsport.
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