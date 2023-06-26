Три команды Ф-1, оценённые в $ 1 млрд и более, отказали потенциальным покупателям
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Три команды Формулы-1 в 2022 году получили предложения от потенциальных покупателей или инвесторов, но отказали им. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер.
Грюнер не стал раскрывать названия команд, но при этом отметил, что каждая из них была оценена в $ 1 млрд или более.
Напомним, сегодня, 26 июня, стало известно, что «Альпин» продала 24% своих акций на сумму € 200 млн. В качестве инвесторов выступили Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с голливудским актёром Райаном Рейнольдсом). Отмечается, что стоимость «Альпин» после этих инвестиций составит около $ 900 млн.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
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