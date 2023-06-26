Култхард: в противостоянии Хэмилтона и Расселла наступил переломный момент

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о конкуренции между пилотами «Мерседеса» британцами Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом, которую, по его мнению, более молодой спортсмен не выдерживает.
«Мы говорили о том, что нужно быть осторожными и не забегать вперёд, потому что, когда Льюис в форме, он является грозным напарником. И мы, без сомнений, увидели переломный момент, Льюис смотрится конкурентоспособным, а в его голосе чувствуется внутренний подъём, когда он разговаривает с командой», – сказал Култхард в подкасте Formula For Success.
После восьми этапов Льюис Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, отставая на 15 очков от испанца Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Расселл с 65 очками располагается на шестой строчке.
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