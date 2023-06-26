Масса: возраст — всего лишь цифра для Алонсо, возможно, и я мог бы всё ещё гоняться

Вице-чемпион Формулы-1 бразилец Фелипе Масса, являющийся ровесником испанца Фернандо Алонсо, высказался о его спортивном долголетии. Напомним, 29 июля Алонсо исполнится 42 года.

«Алонсо находится в солидном возрасте, ему 42 года. Он является самым опытным пилотом Формулы-1 с наибольшим числом проведённых гонок, и в его случае возраст — это всего лишь цифра. Он проделывает отличную работу, как и всегда, и наличие конкурентоспособной машины демонстрирует его талант.

Возможно, и я мог бы гоняться до сих пор. Здесь всё зависит от вашей воли, трудоспособности и результатов, которые вы показываете на трассе. У Алонсо большие успехи, и он способен продолжать в том же духе ещё несколько лет», – приводит слова Массы GPblog.

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