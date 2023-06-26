Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Масса: возраст — всего лишь цифра для Алонсо, возможно, и я мог бы всё ещё гоняться

Масса: возраст — всего лишь цифра для Алонсо, возможно, и я мог бы всё ещё гоняться
Комментарии

Вице-чемпион Формулы-1 бразилец Фелипе Масса, являющийся ровесником испанца Фернандо Алонсо, высказался о его спортивном долголетии. Напомним, 29 июля Алонсо исполнится 42 года.

«Алонсо находится в солидном возрасте, ему 42 года. Он является самым опытным пилотом Формулы-1 с наибольшим числом проведённых гонок, и в его случае возраст — это всего лишь цифра. Он проделывает отличную работу, как и всегда, и наличие конкурентоспособной машины демонстрирует его талант.

Возможно, и я мог бы гоняться до сих пор. Здесь всё зависит от вашей воли, трудоспособности и результатов, которые вы показываете на трассе. У Алонсо большие успехи, и он способен продолжать в том же духе ещё несколько лет», – приводит слова Массы GPblog.

Материалы по теме
Хилл предостерёг Хэмилтона от насмешек над Алонсо, напомнив, что он второй по возрасту

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023