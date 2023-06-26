Сайнс: «Феррари» всегда критикуют, когда команда не побеждает

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс высказался о критике, с которой приходится иметь дело команде в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, что «Феррари» всегда критикуют, когда она не побеждает. Потому что это «Феррари», и мне говорили об этом тысячу раз, прежде чем я присоединился к команде.

Всё дело в страсти к «Феррари», которая есть в Италии и у всего остального мира. Такая привязанность вызывает желание побежать, и поэтому победы с этой командой так особенны. Вы знаете, что осчастливите много людей», – приводит слова Сайнса Motorsport Italia.

После восьми этапов Сайнс занимает пятое место в общем зачёте пилотов с 68 очками. Его напарник монегаск Шарль Леклер располагается на седьмом месте.

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