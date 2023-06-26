Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» выиграть все Гран-при в 2023 году

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о шансах австрийского коллектива выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне.

«Сможем ли мы выиграть все Гран-при? Учитывая то, как мы выступаем сейчас, – да. Но это крайне нереалистично. Всегда будут моменты, когда что-то идёт не так, и порой они находятся вне зоны вашего контроля», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 195 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 126.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 117.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 68.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 37.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 29.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.