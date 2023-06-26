Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» выиграть все Гран-при в 2023 году

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о шансах австрийского коллектива выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне.
«Сможем ли мы выиграть все Гран-при? Учитывая то, как мы выступаем сейчас, – да. Но это крайне нереалистично. Всегда будут моменты, когда что-то идёт не так, и порой они находятся вне зоны вашего контроля», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 195 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 126.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 117.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 68.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 37.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 29.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.
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