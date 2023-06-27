Сайнс: иногда SF23 вселяет надежду, а иногда кажется, что ты сделал два шага назад

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс поделился впечатлениями от нестабильных выступлений команды в нынешнем сезоне.
«С этим тяжело справляться, даже будучи гонщиком. Начало сезона получилось непростым для меня, мы с Шарлем выбивались из сил, и пару раз у нас были странные уикенды, когда машина начинала вести себя непредсказуемо уже в квалификации. И когда вы не знаете причину, с этим нелегко справляться.
Иногда машина вселяет надежду, в Австралии я смог провести хорошую гонку, но бывало и по-другому, когда казалось, что мы сделали два шага назад. В таком случае всегда важно иметь сильное руководство и сплочённый коллектив, поскольку мы вместе идём по этому пути», – приводит слова Сайнса Motorsport Italia.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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