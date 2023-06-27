Джордан – о покупке 24% акций «Альпин»: актёров Рейнольдса и Макэлхенни просто используют

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан прокомментировал недавнюю сделку гоночного коллектива «Альпин» с Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с голливудским актёром Райаном Рейнольдсом). Все эти компании выступили в качестве инвестора команды, выкупив 24% её акций на сумму € 200 млн. Отмечалось, что стоимость «Альпин» после этих инвестиций составит около $ 900 млн. В качестве инвестора выступил также актёр Роб Макэлхенни.
«Я в это не верю. Прежде всего, я не буду использовать слово «фейковые новости», но хочу сказать, что с точки зрения бухгалтерского учёта это абсолютно невозможно – финансовая модель не складывается. Это первое. Я заметил, что не последовало никакой реакции ни от «Альпин», ни от «Рено» – основного акционера. И я нахожу странным оценивать что-либо общей стоимостью в 700 миллионов фунтов стерлингов. Это нелепо. Нелепо.
Два человека, о которых идёт речь [Рейнольдс и Макэлхенни], чрезвычайно большие звёзды и станут огромным дополнением, особенно для американского рынка, на который, вероятно, «Рено» и рассчитывает. Но, вероятно, они вкладывают в это не так уж много собственных денег. Я бы сказал, что реальные люди, стоящие за этим в Штатах и сделавшие эти инвестиции, просто используют этих двух звёзд», — приводит слова Джордана Daily Star со ссылкой на GB News.
«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1:
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