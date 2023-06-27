Марко рассказал, как «Торо Россо» могла стать основной командой «Ред Булл» в Формуле-1

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что команда «Торо Россо» могла стать основной командой концерна «Ред Булл» в Формуле-1.

«Была ситуация, когда «Торо Россо» с чужим двигателем выиграла Гран-при в Монце. Мы выиграли с более мощным двигателем «Феррари» на нашем шасси. Тогда мы задались вопросом, нужна ли нам команда «Ред Булл» в Формуле-1, или «Торо Россо» — это наилучший вариант? Себастьян Феттель был гонщиком в то время, но у нас уже был контракт с ним на следующий год. Конечно, внутри команды велись долгие споры на эту тему», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Ранее Марко поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии, который является для «быков» домашним.