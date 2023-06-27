Марко рассказал, как «Торо Россо» могла стать основной командой «Ред Булл» в Формуле-1
Поделиться
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что команда «Торо Россо» могла стать основной командой концерна «Ред Булл» в Формуле-1.
«Была ситуация, когда «Торо Россо» с чужим двигателем выиграла Гран-при в Монце. Мы выиграли с более мощным двигателем «Феррари» на нашем шасси. Тогда мы задались вопросом, нужна ли нам команда «Ред Булл» в Формуле-1, или «Торо Россо» — это наилучший вариант? Себастьян Феттель был гонщиком в то время, но у нас уже был контракт с ним на следующий год. Конечно, внутри команды велись долгие споры на эту тему», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Ранее Марко поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии, который является для «быков» домашним.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
11:45
-
11:04
-
10:48
-
10:07
-
00:15
-
00:00
- 26 июня 2023
-
22:45
-
22:29
-
21:28
-
20:42
-
20:18
-
19:50
-
18:44
-
17:41
-
16:34
-
15:54
-
15:29
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
13:15
-
12:39
-
12:15
-
11:48
-
11:12
-
10:14
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
00:47
- 25 июня 2023
-
22:49
-
22:12
-
21:49
-
21:05
-
19:57
Партнерский контент