Генеральный директор «Рено» Лука де Мео: «Альпин» движется вперёд

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео выразил удовлетворение результатами команды и темпами её развития.

«Команда движется вперёд. Два года назад мы были на далеком шестом месте. Мы боролись с «Альфа Таури», у которой тогда была пятая по скорости машина, но у них был только один пилот. А в прошлом году мы финишировали четвёртыми. В этом же году в начало сезона получилось несколько сложным, но сейчас всё приходит в норму. Я надеюсь, всё будет продолжаться в том же русле», — приводит слова де Мео RaceFans.

В настоящий момент «Альпин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 44 очка. В прошлом сезоне команда заняла четвёртое место.

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