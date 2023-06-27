Стал известен дедлайн по переговорам Палоу с командами Формулы-1
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Звёздный пилот IndyCar, чемпион серии сезона-2021 Алекс Палоу имеет право подписать контракт с командой Формулы-1 до конца июля. Об этом информирует Indianapolis Star. Сообщается, что подписать соглашение с командой «Королевских гонок» ему позволяет действующий контракт с «Маклареном». При этом в том случае, если Палоу не найдёт команду до июля, «Макларен» сможет объявить его своим гонщиком в IndyCar на 2024 год. По сведениям источника, представители Палоу контактировали «почти со всеми командами» на этапе в Барселоне.
В качестве наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры в Формуле-1 называются «Альфа Таури» и «Уильямс», места в которых могут потерять Ник де Врис и Логан Сарджент соответственно.
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