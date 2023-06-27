Марко: Хорнер был прав по поводу де Вриса, он не был его фанатом с самого начала

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз публично выступил с критикой в адрес молодого нидерландского гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриса.

«Решения по гонщикам в команде принимаются совместно с менеджментом и руководителем.

Нечасто происходит такое, что я не согласен с Кристианом Хорнером, но иногда такое случается. Последний раз был тогда, когда принималось решение по поводу подписания контракта с Ником де Врисом. И на данный момент похоже, что Хорнер был прав… Он не был фанатом Ника де Вриса с самого начала», — приводит слова Марко Formula1a.uno.

Напомним, что Ник де Врис в нынешнем сезоне дебютировал в Формуле-1, став пилотом «Альфа Таури». У него ни одного очка в первых восьми гонках.