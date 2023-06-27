Марко: Хорнер был прав по поводу де Вриса, он не был его фанатом с самого начала
Поделиться
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз публично выступил с критикой в адрес молодого нидерландского гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриса.
«Решения по гонщикам в команде принимаются совместно с менеджментом и руководителем.
Нечасто происходит такое, что я не согласен с Кристианом Хорнером, но иногда такое случается. Последний раз был тогда, когда принималось решение по поводу подписания контракта с Ником де Врисом. И на данный момент похоже, что Хорнер был прав… Он не был фанатом Ника де Вриса с самого начала», — приводит слова Марко Formula1a.uno.
Напомним, что Ник де Врис в нынешнем сезоне дебютировал в Формуле-1, став пилотом «Альфа Таури». У него ни одного очка в первых восьми гонках.
Комментарии
- 27 июня 2023
-
13:16
-
12:45
-
12:42
-
11:45
-
11:04
-
10:48
-
10:07
-
00:15
-
00:00
- 26 июня 2023
-
22:45
-
22:29
-
21:28
-
20:42
-
20:18
-
19:50
-
18:44
-
17:41
-
16:34
-
15:54
-
15:29
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
13:15
-
12:39
-
12:15
-
11:48
-
11:12
-
10:14
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
00:47
- 25 июня 2023
-
22:49
-
22:12
Партнерский контент