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Американский миллиардер погиб в свой день рождения, врезавшись в барьер на автодроме

Американский миллиардер погиб в свой день рождения, врезавшись в барьер на автодроме
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70-летний миллиардер Джеймс Краун ушёл из жизни в результате аварии. Американец погиб 25 июня, в свой день рождения, врезавшись в барьер на автодроме Aspen Motorsports Park, который располагается в Колорадо, США.

Он был членом совета директоров JPMorgan Chase, председателем и генеральным директором семейного бизнеса, а также управляющим партнёром Aspen Skiing Co.

В 2014 году президент США Барак Обама назначил Крауна членом президентского консультативного совета по разведке.

Действующий президент США Джо Байден назвал Крауна «хорошим человеком, дорогим другом и великим американцем».

«Джеймс жил великой историей Чикаго — историей, которая связывает трудолюбивое прошлое нашей страны с вечной надеждой на счастливое будущее», — приводит слова Байдена Crash.net.

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