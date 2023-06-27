Американский миллиардер погиб в свой день рождения, врезавшись в барьер на автодроме

70-летний миллиардер Джеймс Краун ушёл из жизни в результате аварии. Американец погиб 25 июня, в свой день рождения, врезавшись в барьер на автодроме Aspen Motorsports Park, который располагается в Колорадо, США.
Он был членом совета директоров JPMorgan Chase, председателем и генеральным директором семейного бизнеса, а также управляющим партнёром Aspen Skiing Co.
В 2014 году президент США Барак Обама назначил Крауна членом президентского консультативного совета по разведке.
Действующий президент США Джо Байден назвал Крауна «хорошим человеком, дорогим другом и великим американцем».
«Джеймс жил великой историей Чикаго — историей, которая связывает трудолюбивое прошлое нашей страны с вечной надеждой на счастливое будущее», — приводит слова Байдена Crash.net.
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