«Хаас» готов пожертвовать результатом ГП Австрии, чтобы понять причины проблем с болидом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что команда готова пожертвовать результатом на предстоящем Гран-при Австрии ради того, чтобы разобраться с проблемами с машиной, возникающими во время гонок.
«На данный момент мы стараемся понять, почему в квалификации у нас очень хорошие результаты, а в гонке они у нас не так хороши. Сейчас мы пытаемся точно определить это. Для следующих гонок, возможно, попытаемся найти компромисс в настройках, чтобы они подходили и для квалификации, и для гонки. Мы усердно работаем над этим.
Что касается Гран-при Австрии, то эту гонку отчасти мы рассматриваем как тестовую сессию. Нам нужно многое попробовать и решить проблемы с гоночным темпом. У нас есть несколько идей. Поскольку в этот уикенд у нас две гонки, будет вдвое больше времени, чтобы попробовать разные варианты. Очевидно, мы всегда стараемся добиться наилучшего возможного результата, но вполне возможно, что здесь мы пойдём на компромисс, чтобы наконец-то понять, что происходит с нашей машиной в день гонки», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Гран-при Австрии состоится с 30 июня по 2 июля.
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