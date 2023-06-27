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Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл: меня должны посвятить в рыцари за то, что я сделал

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл: меня должны посвятить в рыцари за то, что я сделал
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Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказал уверенность, что заслуживает рыцарского титула за спасение тысяч рабочих мест в британской автомобильной компании и за инвестиции в свою команду Формулы-1. С того момента, как Стролл занял пост исполнительного председателя «Астон Мартин», им были вложены значительные средства в инфраструктуру команды. Среди прочего была построена новая современная база.

«Меня должны посвятить в рыцари за то, что я сделал. Я сохранил тысячи рабочих мест и построил новую базу Формулы-1, вложив в это сотни миллионов долларов», — приводит слова Стролла Autocar.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает третье место в Кубке конструкторов, набрав 154 очка. Лидером является австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 321 балл. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 очков).

«Астон Мартин» открыл новую базу:

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