Формула-1 опробует систему по использованию низкоуглеродной энергии на Гран-при Австрии

Формула-1 подтвердила, что на Гран-при Австрии 2023 года, который пройдет в эти выходные, будет опробована более эффективная система выработки энергии.

Система позволит сократить выбросы углекислого газа в паддоке, пит-лейне и зоне трансляции Формулы-1 на 90% по сравнению с прошлогодним Гран-при Австрии. Испытания проводятся по мере того, как Формула-1 продолжает изучать экологичные решения для энергоснабжения мероприятий в будущем. Это происходит в рамках её более широкой стратегии по достижению нулевого выброса углерода к 2030 году.

Испытания позволят Формуле-1 собрать и проанализировать важные данные, которые могут привести к внедрению более рациональной системы на будущих соревнованиях. Это последняя разработка Формулы-1, направленная на использование более экологичных источников энергии во время гоночных уикендов.