Формула-1 опробует систему по использованию низкоуглеродной энергии на Гран-при Австрии

Формула-1 подтвердила, что на Гран-при Австрии 2023 года, который пройдет в эти выходные, будет опробована более эффективная система выработки энергии.
Система позволит сократить выбросы углекислого газа в паддоке, пит-лейне и зоне трансляции Формулы-1 на 90% по сравнению с прошлогодним Гран-при Австрии. Испытания проводятся по мере того, как Формула-1 продолжает изучать экологичные решения для энергоснабжения мероприятий в будущем. Это происходит в рамках её более широкой стратегии по достижению нулевого выброса углерода к 2030 году.
Испытания позволят Формуле-1 собрать и проанализировать важные данные, которые могут привести к внедрению более рациональной системы на будущих соревнованиях. Это последняя разработка Формулы-1, направленная на использование более экологичных источников энергии во время гоночных уикендов.
- 27 июня 2023
-
16:18
-
16:14
-
15:56
-
15:16
-
14:56
-
14:04
-
13:56
-
13:16
-
12:45
-
12:42
-
11:45
-
11:04
-
10:48
-
10:07
-
00:15
-
00:00
- 26 июня 2023
-
22:45
-
22:29
-
21:28
-
20:42
-
20:18
-
19:50
-
18:44
-
17:41
-
16:34
-
15:54
-
15:29
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
13:15
-
12:39
-
12:15
-
11:48
-
11:12