Джордж Расселл рассказал, болиды Формулы-1 каких годов считает самыми красивыми

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о нынешних болидах Формулы-1.
«Автомобили делаются с учётом безопасными, а это означает, что они также становятся тяжелее. Так что именно здесь инженерам и ФИА нужно найти идеальный компромисс. Но я не считаю размер нынешних машин проблемой, разве что только не едешь в Сингапуре или Монако. А вообще я всё ещё считаю, что, вероятно, самыми красивыми автомобилями были модели 2004 или 2007/2008 годов выпуска», — приводит слова Расселла Motorsport Week.
В настоящий момент Расселл занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 65 очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету котрого 195 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (126 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).
Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале:
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