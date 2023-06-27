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Цунода победил Ферстаппена в гонке на монстр-траках

Цунода победил Ферстаппена в гонке на монстр-траках
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» приняли участие в гонке по бездорожью на монстр-траках. Заезд проходил на железном руднике Эрцберг в Австрии. Ферстаппен выиграл квалификацию, но в гонке победа досталась Цуноде.

Видеозапись можно посмотреть на канале Red Bull в YouTube.

«Макс потрясающе провёл квалификацию, опередив меня на три секунды. Я подумал: «Ладно, может быть, мне нужно прибавить газу». И у меня действительно получился хороший старт. К его сожалению, у него возникли некоторые проблемы [с мотором]. На самом деле я подлил немного воды в его топливный бак, но никому не говорите! Эта стратегия сработала», — сказал Цунода после гонки.

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