«Уильямс» представит специальную ливрею и логотип к 800-му Гран-при в Формуле-1

Команда Формулы-1 «Уильямс» анонсировала предстоящее празднование 800-го Гран-при в своей истории.

Гран-при Великобритании должен был стать восьмым столетним юбилеем команды из Гроува, но после отмены Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле в прошлом месяце эта веха переместилась на следующую гонку в Будапеште. Поэтому «Уильямс» проведёт празднования в оба уикенда, чтобы болельщики команды в Великобритании смогли принять участие в праздновании.

В рамках празднования команда продемонстрирует ливрею, разработанную специально для домашней гонки в Сильверстоуне, а в Будапеште на болиде появится специальная эмблема. Удивительный дизайн «Сильверстоун» станет данью уважения британскому наследию команды и её основателю, покойному сэру Фрэнку Уильямсу.

Кроме того, чемпион мира Формулы-1 и посол бренда Williams Racing Дженсон Баттон сядет за руль и проедет несколько демонстрационных кругов на культовом автомобиле на Гран-при Великобритании в это воскресенье.