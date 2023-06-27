Ферстаппен: ГП Австрии — домашняя гонка для нас, попытаюсь добавить ещё один трофей

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Австрии Формулы-1, который состоится в ближайшие выходные.

«Это второй спринт в сезоне, он всегда более напряжённый и сложный по сравнению с обычной гонкой. Погода тоже выглядит немного непредсказуемой, так что она может немного спутать карты. Конечно, Гран-при Австрии — домашняя гонка для нас. Я с нетерпением жду возможности снова ощутить поддержку болельщиков на трассе, надеюсь, мы устроим хорошее шоу для зрителей на трибунах. Нам всегда нравится возвращаться в Австрию, и я с радостью попытаюсь добавить ещё один трофей в коллекцию команды. Мы уже демонстрировали хорошие результаты, так что посмотрим, что мы сможем показать.

Я немного развлёкся в преддверии гонки с Юки Цунодой. Мы совершили несколько заездов на монстр-траках, мы весело провели день вместе, и всегда приятно видеть, как «Ред Булл» придумывает для нас такие сумасшедшие вещи!» — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».