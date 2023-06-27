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Хилл: Алонсо вполне мог бы руководить Формулой-1

Хилл: Алонсо вполне мог бы руководить Формулой-1
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл предположил, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо потенциально мог бы возглавить Формулу-1, а также сравнил испанца с Льюисом Хэмилтоном.

«Фернандо не только прошёл больше гонок, он ещё и пережил трудные времена на неконкурентоспособных машинах. У Льюиса был непростой период в «Макларене», но он быстро оказался в более выгодном положении. А опыт работы с разными командами, разные сценарии под разным руководством делает тебя намного более разносторонним пилотом.

Думаю, Алонсо легко мог бы руководить Формулой-1, это можно себе представить. Он очень много знает и мог бы быть ценным активом для любой команды, даже не будучи пилотом», — сказал Хилл в подкасте F1Nation.

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