Хилл: Алонсо вполне мог бы руководить Формулой-1
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл предположил, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо потенциально мог бы возглавить Формулу-1, а также сравнил испанца с Льюисом Хэмилтоном.
«Фернандо не только прошёл больше гонок, он ещё и пережил трудные времена на неконкурентоспособных машинах. У Льюиса был непростой период в «Макларене», но он быстро оказался в более выгодном положении. А опыт работы с разными командами, разные сценарии под разным руководством делает тебя намного более разносторонним пилотом.
Думаю, Алонсо легко мог бы руководить Формулой-1, это можно себе представить. Он очень много знает и мог бы быть ценным активом для любой команды, даже не будучи пилотом», — сказал Хилл в подкасте F1Nation.
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