Убиты родители жены легенды NASCAR Джимми Джонсона

В семье семикратного чемпиона NASCAR Cup Series Джимми Джонсона случилось несчастье, сообщает TMZ.

По информации источника, родители супруги гонщика Чандры Джонсон и их 11-летний племянник были убиты в результате стрельбы в доме семьи в Оклахоме (США). В полицию поступил вызов от неизвестной женщины с сообщением об убийстве. Когда полицейские приехали на место происшествия, они обнаружили только тела погибших. По одной из версий полиции мать жены гонщика застрелила остальных членов семьи и затем совершила самоубийство. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Команда Джонсона Legacy Motor Club уже объявила, что гонщик пропустит ближайший уикенд из-за случившегося.

Джимми Джонсон дебютировал в высшей лиге гонок сток-каров в 2001 году, а уже в свой пятый полный сезон стал чемпионом. Впоследствии Джонсон выиграл ещё шесть титулов и по числу выигранных чемпионатов сравнялся с рекордсменами Ричардом Петти и Дейлом «Устрашителем» Эрнхардтом.