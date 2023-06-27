В «Альпин» рассказали, на что потратят привлечённые инвестиции

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, на что пойдут новые инвестиции в команду на сумму € 200 млн.

«Эти средства помогут нам монетизировать наш бренд. Значительная их часть будет потрачена не на спортивную составляющую. Инвестиции помогут нам увеличить наши доходы.

Часть полученных денег мы реинвестируем в оборудование и инструменты. Это часть плана, который мы уже запустили задолго до того, как к нам присоединилась новая группа инвесторов.

Мы нанимаем 80 новых сотрудников. Поэтому мы собираемся просто расширить этот план, ещё больше ускорить его выполнение при очевидных ограничениях предельных расходов. Вот как эти средства помогут нам продолжить наш путь», — приводит слова Росси Motorsport Week.