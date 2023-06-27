Стали известны детали происшествия в семье жены легенды NASCAR Джимми Джонсона

Полиция рассматривает версию двойного убийства с последующим самоубийством в трагедии с семьёй семикратного чемпиона NASCAR Cup Series Джимми Джонсона, сообщает Daily Mail.
По информации источника, Терри Дженвей, мать супруги Джонсона Чандры, застрелила своего мужа и внука, затем позвонила в полицию и сообщила об убийстве, не назвав своего имени. После прибытия на место происшествия полицейские услышали выстрел в доме, позднее они обнаружили в доме только тела трёх погибших.
Также сообщается, что сегодня супруги Дженвей переживали девятилетнюю годовщину гибели сына Джордана Дженвея, который погиб в результате несчастного случая во время прыжка с парашютом. Связано ли это с произошедшим — неизвестно.
Команда Джонсона Legacy Motor Club объявила, что Джонсон пропустит ближайший гоночный уикенд из-за случившегося.
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