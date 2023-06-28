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Хорнер: соперники хотели бы, чтобы «Ред Булл» провалился, став производителем моторов

Хорнер: соперники хотели бы, чтобы «Ред Булл» провалился, став производителем моторов
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о том, что австрийская команда в 2026 году планирует стать производителем силовых установок в партнёрстве с «Фордом».

«Трудно судить, оценивают ли успехи «Ред Булл» по достоинству. Нужно оглянуться назад и увидеть всё, чего достиг. А этот момент настанет. Мы всё ещё новички, у нас одна из самых молодых команд Формулы-1, и все могли наблюдать за нашим ростом. Впереди у нас захватывающие главы, мы становимся производителем силовых установок. Многим соперникам хотелось бы увидеть, что мы провалимся, встав на такой путь, но поверьте, мы решительно настроены на успех», — приводит слова Хорнера Autosport.

В прошлом году «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов. В нынешнем сезоне пилоты австрийской команды выиграли все восемь этапов.

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