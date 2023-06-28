Карлос Сайнс раскрыл, когда «Феррари» впервые заметила трудности с автомобилем

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что проблемы с автомобилем команда заметила ещё в конце прошлого года. Тогда в «Скудерии» осознали, что не в силах бороться с «Ред Булл». Несмотря на сильные квалификации, скорость машины во время гонок падала.

«Мы все разочарованы и мотивированы измениться. Однако [трудности] мы начали замечать ближе к концу прошлого года. Мы боролись за поул в Остине, были очень близки к поулам на многих трассах, даже в Абу-Даби в конце года, но потом поняли, что явно отстаём от «Ред Булл», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 122 очка. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 321 балл.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: