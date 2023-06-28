Экс-пилот Формулы-1: бороться за титул с Максом Ферстаппеном бесполезно
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Бывший австрийский пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказал мнение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в настоящий момент является явным лидером в борьбе за титул чемпиона мира.
«Мы уже убедились, что бороться за титул с Максом бесполезно. Следует также сказать, что никто не выглядел действительно хорошо рядом с ним», — приводит слова Бергера GrandPX.news со ссылкой на Servus TV.
Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для Макса этот титул стал вторым подряд. В настоящий момент Макс уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков.
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