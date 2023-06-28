Марко: надеюсь, Ферстаппен не поступит так же, как Росберг, когда решит уйти

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о своих опасениях по поводу ухода пилота Макса Ферстаппена из команды.
«Я знаю о том, что Ферстаппен не всегда будет в нашей команде. Он не вечен. Надеюсь, что он не поступит как Нико Росберг и не сообщит об этом просто после неудачного года. Если он хотя бы предупредит нас заранее, то мы сможем на это отреагировать.
Я знаю, что он не собирается полностью прекращать гонки. Он думает о Ле-Мане и подобных вещах. Он собирается получать удовольствие и наслаждаться этим ещё долго. Он всё ещё будет участвовать в таких гонках, но нельзя недооценивать давление в Формуле-1. Это 22 или 23 гонки, каждую неделю на симуляторе, много пиар-активности. Это очень тяжёлая работа, это стресс, и это понятно. Я не знаю, когда Макс примет решение – я лишь надеюсь, что он доработает свой контракт», — приводит слова Марко GPblog.
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