Марко объяснил, почему «Ред Булл» выбрал де Вриса, а не Шумахера пилотом в «Альфа Таури»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему в «Ред Булл» выступали за кандидатуру Ника де Вриса на место боевого пилота в «младшую» команду «Альфа Таури». Ранее руководитель «Альфа Таури» Франц Тост признался, что хотел пригласить бывшего гонщика «Хааса» Мика Шумахера.
«Мик всю карьеру выступал в академии «Феррари». Ник, который в прошлом году провёл очень успешную гонку в Монце, больше соответствует нашей философии», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на его выступление в подкасте Inside Line.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. Сейчас он является резервистом «Мерседеса».
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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