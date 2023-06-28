«Уже не терпится». Фернадо Алонсо высказался о предстоящем участии в ГП Австрии

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернадо Алонсо высказался о предстоящем участие в Гран-при Австрии. Этап в Шпильберге состоится с 30 июня по 2 июля.
«Было здорово вернуться на подиум в Канаде. Обновления, которые мы применили, похоже, сработали хорошо. В Австрии мы также будем продолжать оптимизировать настройки. В Шпильберге быстрый и короткий круг, и обычно это создаёт хорошие возможности для обгонов. Необходимо сохранять осторожность и не выезжать в зоны безопасности, чтобы не повредить болид о поребрики.
Если честно, уже не терпится посмотреть, что мы сможем показать. Наша цель будет состоять в том, чтобы поддержать набранную форму и набрать как можно больше очков, чтобы вернуть себе второе место в Кубке конструкторов», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альфа Таури».
«Астон Мартин» открыл новую базу:
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