«Уже не терпится». Фернадо Алонсо высказался о предстоящем участии в ГП Австрии

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернадо Алонсо высказался о предстоящем участие в Гран-при Австрии. Этап в Шпильберге состоится с 30 июня по 2 июля.

«Было здорово вернуться на подиум в Канаде. Обновления, которые мы применили, похоже, сработали хорошо. В Австрии мы также будем продолжать оптимизировать настройки. В Шпильберге быстрый и короткий круг, и обычно это создаёт хорошие возможности для обгонов. Необходимо сохранять осторожность и не выезжать в зоны безопасности, чтобы не повредить болид о поребрики.

Если честно, уже не терпится посмотреть, что мы сможем показать. Наша цель будет состоять в том, чтобы поддержать набранную форму и набрать как можно больше очков, чтобы вернуть себе второе место в Кубке конструкторов», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альфа Таури».

«Астон Мартин» открыл новую базу: