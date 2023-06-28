Экс-стратег «Мерседеса»: Мик Шумахер — один из лучших гонщиков, с которыми я работал

Майк Каулфилд, бывший главный стратег «Хааса», до этого работавший одним из инженеров-стратегов «Мерседеса», высказался по поводу пилота Мика Шумахера.

«Мик Шумахер — один из лучших гонщиков, с которыми я работал, в плане отношения к делу и самоотдачи. Я видел, как многие говорили, что он участвует в гонках только из-за своего имени, но на самом деле из-за его имени требования гораздо выше. Надеюсь, что в какой-то момент он получит шанс выступить с хорошей машиной», — написал Каулфилд в социальных сетях.

Стоит отметить, что Каулфилд работал с такими пилотами, как Михаэль Шумахер, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В минувшем году Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.