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Ландо Норрис оценил предстоящие обновления «Макларена»

Ландо Норрис оценил предстоящие обновления «Макларена»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящих обновлений, о которых ранее объявил глава команды Андреа Стелла. Первая часть этих обновлений будет представлена на Гран-при Австрии.

«Очевидно, я с нетерпением ожидаю чего-то нового. В обновление вложена большая работа, все проявили терпение, учитывая возможности. С начала года мы не так уж сильно продвинулись в улучшении времени круга. Да, у нас было новое днище в Баку, но это было скорее поддержание концепции, ачем повышение производительности.

Понятно, обновления пока не перенесены на трассу. Но я уверен, что это будет шаг вперёд. Вопрос заключается в том, насколько большим он будет. Не хочу слишком переоценивать всё и обычно не делаю этого», – приводит слова Норриса Autosport.

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