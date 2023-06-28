Инсайдер: четыре команды Формулы-1 связались с представителями Алекса Палоу

Звёздный пилот IndyCar, чемпион серии сезона-2021, испанец Алекс Палоу, пытающийся подписать контракт с командой Формулы-1, получил сразу несколько предложений, сообщает инсайдер Педро Флорес.
«В соглашении Палоу с «Маклареном» есть пункт о свободе от обязательств до конца июля. О его участии в свободной практике до сих пор не объявлено. «Альфа Таури», «Уильямс», «Альфа Ромео» и «Хаас» уже связались с представителями Палоу», – написал Флорес в социальных сетях.
Напомним, если Палоу не заключит контракт до конца июля, «Макларен» сможет объявить его своим гонщиком в IndyCar на 2024 год. В качестве наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры испанца в Формуле-1 называются «Альфа Таури» и «Уильямс», места в которых могут потерять Ник де Врис и Логан Сарджент соответственно.
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