Йос Ферстаппен: в детстве заставлял Макса ездить под дождём, в Канаде он сказал «спасибо»

Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал выступление сына на минувшем Гран-при Канады. Напомним, голландец стал победителем квалификации, а затем финишировал первым в гонке.

«В среду он заканчивал учиться в 12 часов дня, после чего мы отправлялись в Генк (город на востоке Бельгии. – Прим. «Чемпионата»), где и в сухую погоду, и в дождь гонялись по картинговой трассе.

После квалификации в Канаде я поговорил с Максом и сказал ему, что он смотрелся идеально под дождём, на что он ответил «спасибо». Раньше я заставлял его гоняться под дождём и учил ездить по правильным траекториям», – приводит слова Йоса Ферстаппена La Gazzetta Dello Sport.

Ранее Макс Ферстаппен жёстко высказался о результате Переса на Гран-при Канады.