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Кристиан Хорнер объяснил, почему он не дружит с Тото Вольфом

Кристиан Хорнер объяснил, почему он не дружит с Тото Вольфом
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу босса «Мерседеса» Тото Вольфа.

«Я очень уважаю всё, что он сделал и чего добился. Но мы соперники. Я никогда не верил в то, что можно быть другом со своим конкурентом. Я думаю, что это неправильно.

Я хочу, чтобы все в моей команде видели, что с кем бы мы ни гонялись — это в первую очередь наши конкуренты, это те, с кем мы должны соревноваться, и мы должны быть едины как команда в борьбе с ними», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

В прошлом году «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов. В нынешнем сезоне пилоты австрийской команды выиграли все восемь этапов.

Ранее бывший владелец команды «Джордан» Эдди Джордан предположил, что в «Ред Булл» периодически возникают конфликтные ситуации между Кристианом Хорнером и Эдрианом Ньюи.

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